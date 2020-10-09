«جمارك السويس» تفرج عن 610 سيارات ملاكى ونقل بـ104 ملايين خلال سبتمبر

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، برئاسة هشام السويفى، خلال شهر سبتمبر 2020 عن 573 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصى والتجارى، وعن 24 سیارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقیمة إجمالية 99 مليونًا و475 ألف جنيه.وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 44 مليونا و638 ألف جنيه فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 24 مليونا و 24 ألف جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 68 مليونا و662 ألف جنيه.وخلال شهر سبتمبر 2020 أيضًا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيًا عن 13 سيارة ميكروباص بقيمة 4 ملايين و624 ألف جنيه.وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات مليونا و850 ألفا، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عنها 906 آلاف جنيه، وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ 42 ألف جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 2 مليون و798 ألف جنيه.وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيًا خلال شهر سبتمبر 2020 عن 610 سيارات ملاكى وميكروباص بقيمة إجمالية بلغت 104 ملايين و99 ألف جنيه، ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 71 مليونا و460 ألف جنيه.من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر سبتمبر 47 سيارة كما تمت إعادة تصدير 146 سيارة سابق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.