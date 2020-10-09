استقرار حالة المصابين فى احتراق سيارة أعلى الدائري بالقليوبية

أعلن الدكتور رضا عثمان مدير مستشفى قليوب المركزي، اليوم الجمعة، استقرار حالة جميع المصابين في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائرى بالقليوبية، ما تسبب في اشتعال النيران بتنك الغاز بها، وهو ما نتج عنه مصرع 5 أشخاص، و7 مصابين.وأضاف مدير المستشفى في تصريحات صحفية اليوم، أن المستشفى استقبل 7 مصابين جميعهم حالتهم مستقرة، حيث بلغت نسبة الحروق في أجسادهم 30% جرى خروج 4 حالات منهم، حالتين خروج نهائي، وحالتين يتلقون العلاج في مستشفى خاص، مؤكدًا أن باقي الحالات تمكث حاليا في المستشفى ويتلقون العلاج اللازم.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد عبد العظيم سعيد مدير مرور القليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بانقلاب سيارة نقل ركاب أعلى الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي، ونتج عنه وفاة 5 أشخاص وإصابة 7 اخرين تم نقلهم إلى مستشفى قليوب المركزي.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة بمنطقة أم بيومي أعلى الطريق الدائري، ما أدى إلى اشتعال الحريق بتنك الغاز بالسيارة، واصطدامها بسيارة أخرى، وتم نقل 5 وفيات و7 مصابين إلى مستشفى قليوب المركزي، ورفع السيارتين وفتح الطريق أمام الحركة المرورية.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.