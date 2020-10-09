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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: اشتراطات البناء الجديدة تضع مصر على خريطة العمران الحديث

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:42 م
النائب أمين مسعود
النائب أمين مسعود
أشرف لاشين
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أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن اشتراطات البناء الجديدة التى تضعها الدولة حاليا تضع مصر على خريطة العمران الحديث، وتسهم بشكل قوى فى القضاء على العشوائية وتضع نقطة نظام للعمران.

وأشار عضو مجلس النواب، في بيان اليوم، إلى أن الاشتراطات الجديدة تسهم بشكل قوى فى توفير كل الخدمات الأساسية للمناطق العمرانية، وخاصة المزدحمة منها، لافتا إلى أن اتجاه الحكومة لغلق بعض المناطق ذات الكثافة السكانية، وعدم السماح للبناء لفترة محددة، تساعد على تنظيم حركة العمران، وتقليل الكثافة السكانية داخل هذه المناطق، فضلا عن توفير الخدمات الأساسية من مدارس ومستشفيات وخلافه، وهو ما يوفر حياة كريمة لكل الشرائح داخل المجتمع.

وأكد أن الاشتراطات الجديدة للبناء تساعد أيضا على التوسع العمرانى بشكل رأسى وزيادة نسبة العمران داخل مصر، وتحقيق رؤية الدولة 2032 بشكل أسرع، وهو ما يؤدى إلى تعمير الصحراء والخروج من الوادى الضيق، فى ظل اتجاه الدولة لإنشاء نحو 22 مدينة جديدة، وهو ما يطلق عليها مدن الجيل الرابع.

وأشاد عضو مجلس النواب، بنجاح الحكومة فى إقناع المواطنين على الإقبال على التصالح فى مخالفات البناء، وتقنين أوضاعهم وأن عدد طلبات جدية التصالح وصل إلى نحو مليون و750 ألف طلب.

كما أشاد بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى على المتابعة المستمرة لإجراءات التصالح تنفيذًا للقرارات التيسيرية التى تم اتخاذها، وأنه فى ضوء ذلك كلف بسرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء لإعلانها وعودة حركة البناء إلى طبيعتها.

وطالب المهندس أمين مسعود من الحكومة سرعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن هذا الملف المهم، مؤكدا أهمية عودة حركة البناء والتشييد من أهم الملفات نظرًا لأن قطاع التشييد والبناء واحد من القطاعات الاقتصادية الواعدة فى مصر والتى إذا توقفت فستكون لها آثارها السلبية على مختلف القطاعات الأخرى.

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