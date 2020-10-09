القبض على 4 عناصر تنتمي لـ «داعش» بالعراق

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، أنه ألقى القبض على أربعة عناصر ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة الأنبار.وقال بيان للجهاز - أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إنه بناء على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية دقيقة، تمكنت قوات جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار، من إلقاء القبض على أربعة عناصر من عصابات داعش الإرهابية وفق مذكرات قضائية في مناطق متفرقة من المحافظة.وأضاف البيان أنه تم تدوين أقوالهم واعترفوا بانتمائهم إلى ولاية "الجزيرة"، حيث عمل أحدهم مسؤولًا ماليًا لقطاع الرطبة في ما يسمى ديوان الزكاة كما يعمل الآخرون بما يسمى ديوان الجند واشتركوا باغلب معارك مواجهة الأجهزة الأمنية وهربوا خلال عمليات التحرير، مشيرا إلى أنه تمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.