ملك النرويج يخضع لجراحة قلب «ناجحة»

أعلن البلاط الملكي في النرويج، اليوم الجمعة، إن ملك البلاد هارالد الخامس خضع لعملية جراحية "ناجحة" لاستبدال صمام في القلب.وكان الملك البالغ من العمر 83 عامًا مستيقظا أثناء العملية ولم يكن في حاجة لإجراء عملية قلب مفتوح.وذكر البلاط الملكي أنه تم إدخال منظار من الفخذ عبر الوريد للوصول إلى القلب والملك تحت تأثير التخدير الموضعي بمستشفى جامعة أوسلو.وقال بيورن بيندز، الطبيب الخاص للعاهل النرويجي، في بيان إنه كان تم تركيب صمام القلب الاصطناعي في عام 2005، وكان الاستبدال ضروريًا لتحسين عملية التنفس.وأضاف بيندز أنه بعد العملية، تم نقل الملك إلى وحدة العناية المركزة، حيث وضع تحت الملاحظة.ووفقًا للبلاط الملكي، سيكون الملك في إجازة مرضية حتى نهاية الشهر الجاري.وأمضى هارالد، الذي اعتلى العرش في عام 1991، بضعة أيام بالمستشفى الشهر الماضي، حيث كان يعاني من صعوبة في التنفس، لكن الفحوصات أظهرت أنه ليس مصابا بفيروس كوفيد-19