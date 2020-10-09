إصابة 4 فلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية

أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية السلمية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.وقال مراد شتيوي منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا - إن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة؛ ما أدى لإصابة أربعة فلسطينيين بالرصاص "المطاطي" والعشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين اثنين من طوباس أثناء تواجدهما قرب سهل البقيعة في الأغوار الشمالية.