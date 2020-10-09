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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة سوهاج تختتم ورش «التعليم عن بُعد» لأعضاء هيئة التدريس.. الأحد

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:39 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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تواصل جامعة سوهاج فعاليات ورشة العمل التدريبية الخاصة بالتعليم عن بُعد لأعضاء هيئة ومعاونيهم بجميع الكليات، التي يقدمها مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالجامعة في الفترة من ٤ حتي ١١ أكتوبر الجاري، بمقر الجامعة الجديد بحضور الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفي عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمود أبو العز، مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، والدكتور محمد أبو الحسن، مدير وحدة التدريب، الدكتور محمد حشمت، منسق التدريب.

وقال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، أن تنظيم تلك الورش جاء نظرًا للضرورة الملحة للاتجاه نحو التعليم الإلكتروني بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، لذلك حرصت كل المؤسسات التعليمية علي تهيئة جميع منتسبيها بكيفية استخدام أدوات النظام التعليمى الحديث الذي يعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير، وذلك حتي لا تتسبب في انقطاع الطلاب عن العملية التعليمية واستمرار التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأوضح أن الورش يحاضر فيها نخبة من المختصين من الأساتذة والمسئولين، مضيفًا أنها تسهم في تقديم الدعم والمساعدة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لنشر الوعي والتعريف بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالتعليم عن بعد، وكذلك تمكينهم من استخدام الأدوات المتعلقة بغرف التواصل والمحادثة التفاعلية وتوظيفها بشكل أكاديمي فعال ومثمر، مضيفًا أن البرنامج التدريبي يتضمن العديد من المحاور التي تدور حول معرفة المبادئ والمهارات الضرورية والأساسية للحاسب وتقنية المعلومات لتقديم محاضرات إلكترونية ناجحة وفعالة، وإعداد أعضاء هيئة التدريس لتدريب الطلاب على مهارات التعلم الإلكتروني، والتدريب على مهارات تصميم وتخطيط المقررات والاختبارات الإلكترونية، معرفة كيفية إدارة المخرجات التعليمية ومتابعتها، إلى جانب تمكينهم من قياس الأداء وتخطي أى صعوبات قد تواجه عملية التدريب عن بعد.

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