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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تفرض رسوما على منتجات من مجموعة دول منها تركيا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 05:05 م
ويلبور روس
ويلبور روس
وكالات
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فرضت الولايات المتحدة رسوما جديدة بقيمة ملياري دولار على منتجات لفائف الألومنيوم القادمة من 18 دولة من ضمنها الهند وتركيا وألمانيا وإيطاليا، ولم تشمل القائمة روسيا أو الصين أو كندا.

وجاء ذلك بحسب ما قاله وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، اليوم الجمعة، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز".

وتضم قائمة الدول، التي ستطالها الرسوم كلا من: ألمانيا والبحرين وسلطنة عمان والبرازيل وكرواتيا واليونان والهند وإندونيسيا وإيطاليا ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايوان وتركيا.

وأضاف وزير التجارة الأمريكي أن الرسوم ستفرض بشكل فوري على دول من بينها ألمانيا والبحرين، بينما ستصدر لجنة التجارة الدولية الأمريكية قرارها النهائي في فبراير 2021.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أطلقت في مارس الماضي تحقيقا في إغراق محتمل من قبل 18 دولة في سوق الألومنيوم الأمريكية. كما نظرت الوزارة فيما إذا كانت 4 دول من هذه القائمة تدعم صادراتها بشكل غير قانوني.

روسيا ليست مدرجة في القائمة، التي أعلنها الوزير الأمريكي، على الرغم من أن "روسال" تعد واحدة من الشركات الرائدة في العالم.

وفي العام 2019 شكلت حصتها 5.9% من إنتاج الألومنيوم العالمي وتتواجد الشركة في 20 دولة ويعمل بها حوالي 64 ألف شخص.

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