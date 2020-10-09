جركن بنزين يتسبب فى حريق بـ4 شقق سكنية بالشروق

انتقل فريق من نيابة الشروق وبدر، اليوم، لموقع حريق نشب فى 4 شقق بعقار بمنطقة السبعين فى مدينة الشروق.وكشفت المعاينة الأولية أن جركن بنزين بشقة عمال تسبب فى الحريق، ولا توجد إصابات وتقدر التلفيات بنحو مليونى جنيه.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق يفيد بوقوع حريق بإحدى الشقق بمنطقة السبعين وامتد الحريق لشقق العقار، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.