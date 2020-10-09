عودة فتاة المنوفية المتغيبة.. هربت مع حبيبها بسبب خلافات أسرية

أكد مصدر أمنى العثور على فتاة المنوفية المتغيبة، بعد استغاثة شقيقها برواد التواصل مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عنها بعد خروجها وعدم عودتها للمنزل، وإغلاق هاتفها المحمول فور اختفائها.وقال المصدر إن الفتاة تركت منزلها إثر خلافات عائلية مع والديها وشقيقها الدائم التعدى عليها، وإقامتها طرف أحد الأشخاص بمنطقة القناطر الخيرية ارتبطت به عاطفيًا منذ سبعة أشهر عن طريق الإنترنت، واتفقت معه على الزواج هربًا من المشاكل الأسرية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.