العراق يسجل 3214 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3214 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في العراق إلي397 ألفًا و780 إصابة.وذكرت الصحة العراقية في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا " أنه تم تسجيل 4282 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 328ألفًا و97 حالة، فيما تم تسجيل 52 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلي 9 آلاف و735 حالة.