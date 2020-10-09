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منوعات

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2020.. بوابة الحكومة المصرية لخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:49 م
تنسيق الأزهر
تنسيق الأزهر
عبدالله هشام
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في إطار انتظار الطلاب العام الدراسي الجديد، لا يزال رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية لخدمات التنسيق، بالتزامن مع إغلاق رابط التقديم على موقع التنسيق الإلكترونى على بوابة الحكومة المصرية، الخاص بتنسيق الثانوية الأزهرية، وإضافة عبارة "خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية التسجيل مغلق ترقبوا ظهور النتائج، لطلاب المرحلة الأولى من طلاب الدور الأول للثانوية الأزهرية المرحلة الثانية لطلاب الدور الثاني والمتخلفين عن تسجيل الرغبات في الفترة الأولى.

موعد نتيجة تنسيق الأزهر 2020

قي السياق ذاته، أعلنت جامعة الأزهر في بيان لها، أن يوم السبت الموافق 10 أكتوبر هو موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول في كليات جامعة الأزهر معًا عبر بوابة الحكومة المصرية لخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

وأوضحت جامعة الأزهر، أن المرحلة الأولى من التنسيق تضم الطلاب الناجحين في الدور الأول من إتمام الشهادة الثانوية الأزهرية، فيما تضم المرحلة الثانية طلاب المرحلة الأولى المتخلفين عن تسجيل الرغبات خلالها الفترة السابقة، مع الطلاب الناجحين في الدور الثاني من الثانوية الأزهرية.

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2020

وعن كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر لطلاب شهادة الثانوية الأزهرية الناجحين في امتحانات الدور الأول والثانى فور ظهورها، يتم تسجيل الدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية واختيار خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية من "هنا". 

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين بتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني لخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية خلال المرحلتين الأولى والثانية 110 آلاف و91 طالبًا وطالبة، بينهم 77 ألفًا و122 طالبًا وطالبة من الناجحين في الدور الأول، بالإضافة إلى 32 ألفًا و969 طالبًا وطالبة من الناجحين في امتحانات الدور الثانى.

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