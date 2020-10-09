رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الإفريقى للتشييد والبناء»: التحول الرقمى يحفز بيئة الاستثمار

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:28 م
حسن عبد العزيز
حسن عبد العزيز
علا العلاف
طباعة
قال المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، إن الدولة نجحت في تدشين العديد من المبادرات ومنها مؤخرًا التحول الرقمي «الرقمنة» حيث جاءت المبادرة لجعل مستقبل الاقتصاد واعد ومجتمع آمن قويًا، موضحًا أن التحول الرقمي خدمة تكنولوجية ذكية تقلص من حجم الاستخدامات الورقية التي ستعمل على تسهيل الإجراءات من دولة لدولة فبالتالي ستصبح العالم يعيش الثروة الرقمية الذكية.

وأوضح «عبدالعزيز» في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن الرقمنة ستعمل على إيجاد بيئة محفزة للاستثمار خلال السنوات المقبلة. وتعد مبادرة التحول الرقمي بمثابة خارطة الطريق للدولة حيث يعتمد التحويل الرقمي على الاستخدام الذكي لتكنولوجيا للمعلومات والاتصالات في تحويل المعلومات والمكونات السياسية التي تعتمد عليها بين الشركات والمؤسسات الحكومية.

وأضاف رئيس الاتحاد الإفريقي أن الرقمنة ستلعب دورًا رئيسيًا في سرعة نمو الاقتصاد المصري بقطاع التشييد والبناء الذي له دور رئاسي محليا ودوليًا. بالإضافة إلى جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى ومما تساعد على تسيير حجم الأعمال بين القطاعين العام والخاص وتعزيز إنتاجية العمل من خلال التحول الرقمي.

وأشار عبدالعزيز إلى أن الرقمنة تعتمد على قاعدة بيانات قوية بين الجهات الحكومية ومجتمع رجال الأعمال وتوفير العديد من الخدمات الذكية التي ستحقق نتائج اقتصادية قوية واعدة على الدولة.

موضوعات متعلقة

اعترافات فرح فتاة الإسكندرية المتغيبة: هربت بسبب ضرب بابا وماما (فيديو)

إصابة بطل كمال الأجسام بيج رامى بفيروس كورونا

عودة فتاة المنوفية المتغيبة.. هربت مع حبيبها بسبب خلافات أسرية

وفاة سامية زين العابدين عضو «الوطنية للصحافة» وزوجة الشهيد عادل رجائى

الصور

image description

جنازة النائبة منى منير بكنيسة المرعشلي بالزمالك

image description

مواصلة أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية تاسا بأسيوط

image description

ضبط مصنع دون ترخيص يقلد العلامات التجارية بأسيوط

image description

أسيوط تشارك في الماراثون القومي للدراجات بمناسبة نصر أكتوبر

image description

الموتمر الصحفي للمهرجان الجونه في دورته الرابعه

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

عودة فتاة المنوفية المتغيبة.. هربت مع حبيبها بسبب خلافات أسرية

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

حقيقة إنهاء تعاقدات الإسكان الاجتماعى وتغريم المواطنين 20 ألف جنيه

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

ما العلاقة بين كورونا وفيتامين D؟

فاينانشيال تايمز: بؤر عودة كورونا تقوض ثقة العلماء فى «مناعة القطيع»

النشرة المرورية اليوم.. سيولة في شوارع القاهرة والجيزة

اليابان تحذر من أمطار غزيرة ورياح مع اقتراب إعصار «تشان هوم»

أيام زمان

قصة حياة الفنانة هياتم.. رقصت أمام حليم ورفضت عرض الزواج من حاكم عربى

نجاح الموجى.. معلومات لا تعرفها عن الكوميديان «المظلوم»

كيف «زحلق» أنور وجدي والد ليلى فوزي من موقع التصوير ليقبّلها؟

«لم تخف أو تبكِ».. كيف وصفت جيهان السادات لحظات الرئيس الأخيرة؟

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما لا نضع الجرس فى رقبة القط
د. محمد عفيفي
التعليم أولًا
جمال طه
حرب الغاز والصراع على «ناجورنو كراباخ»
ماجد حبته
هزم كورونا.. وهزمته طالبان
المزيد

الثقافة

بيت الشعر يحتفل بذكرى انتصار أكتوبر

أحمد شلبي: أغنية «بطلت» روشتة علاج ودعوة للخروج من عالم الإحباط

لا أريد الدفاع عن نفسى.. توفيق الحكيم يرد على اتهامه بالبخل

«ضي» يعلن نتائج الفرز الأول لأعمال مسابقة «ما بعد كورونا»