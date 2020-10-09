«الإفريقى للتشييد والبناء»: التحول الرقمى يحفز بيئة الاستثمار



وأشار عبدالعزيز إلى أن الرقمنة تعتمد على قاعدة بيانات قوية بين الجهات الحكومية ومجتمع رجال الأعمال وتوفير العديد من الخدمات الذكية التي ستحقق نتائج اقتصادية قوية واعدة على الدولة.

قال المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، إن الدولة نجحت في تدشين العديد من المبادرات ومنها مؤخرًا التحول الرقمي «الرقمنة» حيث جاءت المبادرة لجعل مستقبل الاقتصاد واعد ومجتمع آمن قويًا، موضحًا أن التحول الرقمي خدمة تكنولوجية ذكية تقلص من حجم الاستخدامات الورقية التي ستعمل على تسهيل الإجراءات من دولة لدولة فبالتالي ستصبح العالم يعيش الثروة الرقمية الذكية.وأوضح «عبدالعزيز» في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن الرقمنة ستعمل على إيجاد بيئة محفزة للاستثمار خلال السنوات المقبلة. وتعد مبادرة التحول الرقمي بمثابة خارطة الطريق للدولة حيث يعتمد التحويل الرقمي على الاستخدام الذكي لتكنولوجيا للمعلومات والاتصالات في تحويل المعلومات والمكونات السياسية التي تعتمد عليها بين الشركات والمؤسسات الحكومية.وأضاف رئيس الاتحاد الإفريقي أن الرقمنة ستلعب دورًا رئيسيًا في سرعة نمو الاقتصاد المصري بقطاع التشييد والبناء الذي له دور رئاسي محليا ودوليًا. بالإضافة إلى جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى ومما تساعد على تسيير حجم الأعمال بين القطاعين العام والخاص وتعزيز إنتاجية العمل من خلال التحول الرقمي.