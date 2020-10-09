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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نقيب الصحفيين ينعى سامية زين العابدين: قدمت للمهنة الكثير

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:27 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
محمد جعفر
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نعى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ببالغ الحزن والأسى الزميلة والكاتبة الكبيرة سامية زين العابدين، مدير تحرير جريدة المساء، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، والتي وافتها المنية اليوم الجمعة، بعد أن قدمت للمهنة الكثير طوال مشوارها في الصحافة.

وأضاف رشوان في بيان اليوم الجمعة: "كانت الفقيدة من أبرز الصحفيين العسكريين في الصحافة المصرية ومشهود لها بالسمعة الطيبة والعطاء المتواصل بين زملائها".

وتقدم رشوان للزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بخالص العزاء والمواساة وإلى الزملاء في جريدة الجمهورية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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