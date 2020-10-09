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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وكالة الأنباء اللبنانية تحذر من حريق قادم من إسرائيل

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:38 م
حريق
حريق
وكالات
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أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية, اليوم الجمعة، بأن حريقا كبيرا اندلع قرب الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل، مشيرة إلى تخوف الأهالي من امتداد الحريق إلى الأراضي اللبنانية.

وقالت الوكالة إن "الحريق اندلع قرب الحدود اللبنانية المحاذية لبلدتي حولا وهونين"، لافتة إلى "إمكانية امتداد الحريق إلى الأراضي اللبنانية بسبب سرعة الرياح وارتفاع درجات الحرارة".

من جهة أخرى، أفادت الوكالة بأن عددا من قرى قضاء صور جنوب لبنان، تشهد حرائق متفرقة حيث اقتربت النيران من المنازل.

ونشر تليفزيون "الجديد" مقطع فيديو لاندلاع حريق في بلدة معركة بصور، مشيرا إلى أن النيران اقتربت من مركز القوات الدولية العاملة في لبنان "اليونيفيل" في البلدة.

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