«علاقات مشوهة».. قصة تطبيق إلكتروني يحرض على الشك بين الأزواج

الشك أزمة قد تحدث بين الزوجين خلال مسيرتهما، بعضها يمر بسلام ويساعد فى بناء علاقة أسرية جيدة، والآخر قد يتسبب في تدمير العلاقة نهائيًا، وأحيانًا يصل الأمر إلى الطلاق.تعد الغيرة هي السبب الرئيسي للشك وفقدان الثقة بين الطرفين، لكن هناك من يتخطى الأمر ليضع حلًا مصيريًا، وهناك أيضًا من يشعل الأمر حين تظهر نقطة الخلاف.لم يقف الأمر عند الشعور بالشك بين الزوجين، بل تطور كثيرًا ليشمل أساليب جديدة تساعد على كشف الحقيقة، وكان آخرها أحد التطبيقات الإلكترونية أشعلت فتيل النار داخل المنازل، حين أصبح من السهل معرفة مكان الزوج من خلال تتبع هاتفه.ففي سقطة جديدة للشركة المالكة للتطبيق الإلكتروني، التي كانت تبحث في المقام الأول عن أكبر عدد من الزوار، زعمت قدرتها على تحديد مكان أي شخص من خلال رقم هاتفه المحمول، ولم تضع اعتبارات للقيم الأخلاقية والأعراف المجتمعية.ضربت الشركة بالقيم والتقاليد المجتمعية في جميع أنحاء العالم بشكل عام والمجتمع العربى بشكل خاص، بهذا التطبيق حين أصرت على ترجمة الفيديو للغة العربية ليستفيد منه زوار البلاد العربية.بثت الشركة مقطع فيديو تعريفيا في وقت الإعلان عن التطبيق، حمل في مضمونه دعوة صريحة وتحريض للأزواج على الشك والترويج لأن زوجاتهن يكذبن عليهم.وروجت الشركة أيضًا للتطبيق من خلال سيدة تظهر في غرفة نوم مع عشيقها داخل أحد الفنادق وترتدى ملابس خليعة، ويحاول زوجها الاتصال بها إلا أنها ترفض الرد، ثم يراسلها زوجها عبر تطبيق واتس آب ويسألها عن سبب عدم ردها عليه، فإذا بها تكذب عليه وتدعى أنها في اجتماع، ليفتح الزوج التطبيق ويدخل رقم هاتفها ويكتشف أنها مع شخص غريب داخل غرفة نوم بأحد الفنادق.تواصلت "الدستور" مع طبيب نفسي، استقبل عددا كبيرا من الأزواج داخل عيادته الخاصة، والذين وقعت بينهم خلافات عديدة بسبب الشك والغيرة، وكشف مدى تأثير مثل تلك التطبيقات على مستقبل العلاقات الزوجية في المجتمع العربي، وبالأخص مصر.وأكد الدكتور أشرف العميد، إخصائي الطب النفسي، أن أغلب حالات الطلاق والعنف الأسري في مصر يكون سببها الرئيسي دخول الشك بين الزويجين، والذي يجعل الأمر معقدًا للغاية فيما بينهما لحد عدم استكمال حياتهما الأسرية معًا، وقد يكون الأمر أكثر صعوبة حين يرزقان بطفل فيصبح الطلاق أكثر تعقيدًا حينها.وعن رأيه في التطبيق الإلكتروني، أوضح أنه يمثل خطرا على العلاقات الزوجية، فبمجرد أن يدخل الشك بين الزوجين حتى ولو كان بسيطًا، سيلجأ كل منهما لاستخدامه لتتبع الثاني والتطرق إلى مشاكل كبيرة يكون حلها صعبا في هذا الوقت، وهذا ما نراه داخل العيادات النفسية حين يتردد العديد منهم ليحكى عن المشاكل النفسية المترتبة عن الخلافات بينهما.