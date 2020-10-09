رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«علاقات مشوهة».. قصة تطبيق إلكتروني يحرض على الشك بين الأزواج

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 05:08 م
تطبيق إلكتروني
تطبيق إلكتروني
هاني سميح
طباعة
الشك أزمة قد تحدث بين الزوجين خلال مسيرتهما، بعضها يمر بسلام ويساعد فى بناء علاقة أسرية جيدة، والآخر قد يتسبب في تدمير العلاقة نهائيًا، وأحيانًا يصل الأمر إلى الطلاق.

تعد الغيرة هي السبب الرئيسي للشك وفقدان الثقة بين الطرفين، لكن هناك من يتخطى الأمر ليضع حلًا مصيريًا، وهناك أيضًا من يشعل الأمر حين تظهر نقطة الخلاف.

لم يقف الأمر عند الشعور بالشك بين الزوجين، بل تطور كثيرًا ليشمل أساليب جديدة تساعد على كشف الحقيقة، وكان آخرها أحد التطبيقات الإلكترونية أشعلت فتيل النار داخل المنازل، حين أصبح من السهل معرفة مكان الزوج من خلال تتبع هاتفه.

ففي سقطة جديدة للشركة المالكة للتطبيق الإلكتروني، التي كانت تبحث في المقام الأول عن أكبر عدد من الزوار، زعمت قدرتها على تحديد مكان أي شخص من خلال رقم هاتفه المحمول، ولم تضع اعتبارات للقيم الأخلاقية والأعراف المجتمعية.

ضربت الشركة بالقيم والتقاليد المجتمعية في جميع أنحاء العالم بشكل عام والمجتمع العربى بشكل خاص، بهذا التطبيق حين أصرت على ترجمة الفيديو للغة العربية ليستفيد منه زوار البلاد العربية.

بثت الشركة مقطع فيديو تعريفيا في وقت الإعلان عن التطبيق، حمل في مضمونه دعوة صريحة وتحريض للأزواج على الشك والترويج لأن زوجاتهن يكذبن عليهم.

وروجت الشركة أيضًا للتطبيق من خلال سيدة تظهر في غرفة نوم مع عشيقها داخل أحد الفنادق وترتدى ملابس خليعة، ويحاول زوجها الاتصال بها إلا أنها ترفض الرد، ثم يراسلها زوجها عبر تطبيق واتس آب ويسألها عن سبب عدم ردها عليه، فإذا بها تكذب عليه وتدعى أنها في اجتماع، ليفتح الزوج التطبيق ويدخل رقم هاتفها ويكتشف أنها مع شخص غريب داخل غرفة نوم بأحد الفنادق.

تواصلت "الدستور" مع طبيب نفسي، استقبل عددا كبيرا من الأزواج داخل عيادته الخاصة، والذين وقعت بينهم خلافات عديدة بسبب الشك والغيرة، وكشف مدى تأثير مثل تلك التطبيقات على مستقبل العلاقات الزوجية في المجتمع العربي، وبالأخص مصر.

وأكد الدكتور أشرف العميد، إخصائي الطب النفسي، أن أغلب حالات الطلاق والعنف الأسري في مصر يكون سببها الرئيسي دخول الشك بين الزويجين، والذي يجعل الأمر معقدًا للغاية فيما بينهما لحد عدم استكمال حياتهما الأسرية معًا، وقد يكون الأمر أكثر صعوبة حين يرزقان بطفل فيصبح الطلاق أكثر تعقيدًا حينها.

وعن رأيه في التطبيق الإلكتروني، أوضح أنه يمثل خطرا على العلاقات الزوجية، فبمجرد أن يدخل الشك بين الزوجين حتى ولو كان بسيطًا، سيلجأ كل منهما لاستخدامه لتتبع الثاني والتطرق إلى مشاكل كبيرة يكون حلها صعبا في هذا الوقت، وهذا ما نراه داخل العيادات النفسية حين يتردد العديد منهم ليحكى عن المشاكل النفسية المترتبة عن الخلافات بينهما.





الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة بطل كمال الأجسام بيج رامى بفيروس كورونا

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

اعترافات فرح فتاة الإسكندرية المتغيبة: هربت بسبب ضرب بابا وماما (فيديو)

الصور

image description

جنازة النائبة منى منير بكنيسة المرعشلي بالزمالك

image description

مواصلة أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية تاسا بأسيوط

image description

ضبط مصنع دون ترخيص يقلد العلامات التجارية بأسيوط

image description

أسيوط تشارك في الماراثون القومي للدراجات بمناسبة نصر أكتوبر

image description

الموتمر الصحفي للمهرجان الجونه في دورته الرابعه

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

بالمستندات.. قنبلة مدوية يفجرها «الباز» فى معسكر قطر وتركيا الليلة

عودة فتاة المنوفية المتغيبة.. هربت مع حبيبها بسبب خلافات أسرية

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2020.. بوابة الحكومة المصرية لخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية

ما العلاقة بين كورونا وفيتامين D؟

فاينانشيال تايمز: بؤر عودة كورونا تقوض ثقة العلماء فى «مناعة القطيع»

النشرة المرورية اليوم.. سيولة في شوارع القاهرة والجيزة

أيام زمان

قصة حياة الفنانة هياتم.. رقصت أمام حليم ورفضت عرض الزواج من حاكم عربى

نجاح الموجى.. معلومات لا تعرفها عن الكوميديان «المظلوم»

كيف «زحلق» أنور وجدي والد ليلى فوزي من موقع التصوير ليقبّلها؟

«لم تخف أو تبكِ».. كيف وصفت جيهان السادات لحظات الرئيس الأخيرة؟

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما لا نضع الجرس فى رقبة القط
د. محمد عفيفي
التعليم أولًا
جمال طه
حرب الغاز والصراع على «ناجورنو كراباخ»
ماجد حبته
هزم كورونا.. وهزمته طالبان
المزيد

الثقافة

الجامعة الأمريكية تحتفي بحياة هوغو ماركوس

إيناس عبدالدايم: دار الأوبرا من العلامات المميزة فى التاريخ الثقافى

بيت الشعر يحتفل بذكرى انتصار أكتوبر

أحمد شلبي: أغنية «بطلت» روشتة علاج ودعوة للخروج من عالم الإحباط