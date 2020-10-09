ارتفاع إصابات كورونا في أفغانستان لـ39 ألفا و639 حالة

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 39 ألفا و639 حالة، وذلك عقب تسجيل 77 حالة إصابة جديدة.وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 1472 حالة، وذلك عقب تسجيل حالتي وفاة جديدتين.وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 33 ألفا و58 شخصا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.