جابر طايع: لله عباد اصطفاهم وخصهم بالشهادة

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن التضحية من أجل الوطن والشهادة في سبيله دليل على يقين القلب وثقته بوعد الله عز وجل، لافتا إلى أن أعلى مراتب التضحية هي تضحية النفس، مستشهدا بقوله تعالى: "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا".وأضاف في خطبة الجمعة من مسجد سيدي بن عطاء الله السكندري،: "إن لله عز وجل عبادا اصطفاهم وخصهم بالشهادة في سبيله"، مؤكدا أن الشهادة في سبيل الوطن والدفاع عنه والحفاظ عليه من أعلى درجات الشهادة في سبيل الله، فالشهيد الحق هو من يقاوم ويواجه المعتدين على وطنه أو ماله أو عرضه، فليس الوطن والعرض أقل خطرا ومكانة من النفس والدين والمال.