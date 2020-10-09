ينطلق غدًا.. تفاصيل معرض «تراثنا» للحرف اليدوية

تنطلق، غدًا السبت، فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.ويفتح المعرض أبوابه للجمهور في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر يوميا من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء والدخول مجانًا، وذلك في إطار سعي الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس بالاهتمام بالحرف اليدوية والتراثية، لما لها من أهمية ثقافية كبيرة، وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن المعرض:- يستضيف المعرض هذا العام دولة السودان الشقيقة كضيفة شرف، وتم تخصيص أجنحة متميزة للمنتجات السودانية التراثية من جلود، وأخشاب، ومعادن والعديد من الصناعات التراثية التي اشتهرت بها دولة السودان.- يشارك في المعرض ما يزيد على 600 مشروع وعارض، من جميع محافظات مصر ومختلف الوزارات والجهات المعنية بتنمية المشروعات الصغيرة.- يشهد المعرض مشاركة متميزة لوزارة الثقافة ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية، ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط ووزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة.- ينظم جهاز تنمية المشروعات معرض تراثنا للعام الثاني على التوالي.- يعد أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف محافظات الجمهورية من ناحية، ونافذة لتسويق منتجاتهم من ناحية أخرى سواء من خلال البيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج.