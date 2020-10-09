رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ينطلق غدًا.. تفاصيل معرض «تراثنا» للحرف اليدوية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:40 م
معرض تراثنا
معرض تراثنا
سمر عبدالله
طباعة
تنطلق، غدًا السبت، فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر يوميا من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء والدخول مجانًا، وذلك في إطار سعي الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس بالاهتمام بالحرف اليدوية والتراثية، لما لها من أهمية ثقافية كبيرة، وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن المعرض:

- يستضيف المعرض هذا العام دولة السودان الشقيقة كضيفة شرف، وتم تخصيص أجنحة متميزة للمنتجات السودانية التراثية من جلود، وأخشاب، ومعادن والعديد من الصناعات التراثية التي اشتهرت بها دولة السودان.

- يشارك في المعرض ما يزيد على 600 مشروع وعارض، من جميع محافظات مصر ومختلف الوزارات والجهات المعنية بتنمية المشروعات الصغيرة.

- يشهد المعرض مشاركة متميزة لوزارة الثقافة ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية، ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط ووزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة.

- ينظم جهاز تنمية المشروعات معرض تراثنا للعام الثاني على التوالي.

- يعد أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف محافظات الجمهورية من ناحية، ونافذة لتسويق منتجاتهم من ناحية أخرى سواء من خلال البيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«قاد سيارته بسرعة 250 كم».. «المرور» تفحص فيديو على غزلان

عودة فتاة المنوفية المتغيبة.. هربت مع حبيبها بسبب خلافات أسرية

«لم تخف أو تبكِ».. كيف وصفت جيهان السادات لحظات الرئيس الأخيرة؟

اعترافات فرح فتاة الإسكندرية المتغيبة: هربت بسبب ضرب بابا وماما (فيديو)

الصور

image description

جنازة النائبة منى منير بكنيسة المرعشلي بالزمالك

image description

مواصلة أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية تاسا بأسيوط

image description

ضبط مصنع دون ترخيص يقلد العلامات التجارية بأسيوط

image description

أسيوط تشارك في الماراثون القومي للدراجات بمناسبة نصر أكتوبر

image description

الموتمر الصحفي للمهرجان الجونه في دورته الرابعه

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

بالمستندات.. قنبلة مدوية يفجرها «الباز» فى معسكر قطر وتركيا الليلة

عودة فتاة المنوفية المتغيبة.. هربت مع حبيبها بسبب خلافات أسرية

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2020.. بوابة الحكومة المصرية لخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية

ما العلاقة بين كورونا وفيتامين D؟

فاينانشيال تايمز: بؤر عودة كورونا تقوض ثقة العلماء فى «مناعة القطيع»

النشرة المرورية اليوم.. سيولة في شوارع القاهرة والجيزة

أيام زمان

قصة حياة الفنانة هياتم.. رقصت أمام حليم ورفضت عرض الزواج من حاكم عربى

نجاح الموجى.. معلومات لا تعرفها عن الكوميديان «المظلوم»

كيف «زحلق» أنور وجدي والد ليلى فوزي من موقع التصوير ليقبّلها؟

«لم تخف أو تبكِ».. كيف وصفت جيهان السادات لحظات الرئيس الأخيرة؟

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما لا نضع الجرس فى رقبة القط
د. محمد عفيفي
التعليم أولًا
جمال طه
حرب الغاز والصراع على «ناجورنو كراباخ»
ماجد حبته
هزم كورونا.. وهزمته طالبان
المزيد

الثقافة

الجامعة الأمريكية تحتفي بحياة هوغو ماركوس

إيناس عبدالدايم: دار الأوبرا من العلامات المميزة فى التاريخ الثقافى

بيت الشعر يحتفل بذكرى انتصار أكتوبر

أحمد شلبي: أغنية «بطلت» روشتة علاج ودعوة للخروج من عالم الإحباط