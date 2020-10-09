15 إصابة جديدة بكورونا فى مالى

أعلن معهد الصحة المالي في باماكو تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأكد المعهد، في بيان بثته الإذاعة المالية، اليوم الجمعة، في باماكو أن العدد الإجمالي للإصابات في مالي بلغ 3210 مصابين منذ أول ظهور للوباء في البلاد خلال شهر مارس الماضي تعافي منهم 2502، بينما توفي 131.