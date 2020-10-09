فلسطين تسجل 498 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إنه تم تسجيل 766 حالة شفاء جديدة من الإصابة بالفيروس، فيما تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، مشيرة إلي أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 86.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.