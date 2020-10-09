رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين تسجل 498 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:19 م
اصابات جديدة في العراق
اصابات جديدة في العراق
أ ش أ
طباعة
أعلنت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إنه تم تسجيل 766 حالة شفاء جديدة من الإصابة بالفيروس، فيما تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، مشيرة إلي أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 86.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصة حياة الفنانة هياتم.. رقصت أمام حليم ورفضت عرض الزواج من حاكم عربى

اعترافات فرح فتاة الإسكندرية المتغيبة: هربت بسبب ضرب بابا وماما (فيديو)

«قاد سيارته بسرعة 250 كم».. «المرور» تفحص فيديو على غزلان

وفاة سامية زين العابدين عضو «الوطنية للصحافة» وزوجة الشهيد عادل رجائى

الصور

image description

مواصلة أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية تاسا بأسيوط

image description

ضبط مصنع دون ترخيص يقلد العلامات التجارية بأسيوط

image description

أسيوط تشارك في الماراثون القومي للدراجات بمناسبة نصر أكتوبر

image description

الموتمر الصحفي للمهرجان الجونه في دورته الرابعه

image description

وادي دجلة «يعمّق» جراح الزمالك

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

حقيقة إنهاء تعاقدات الإسكان الاجتماعى وتغريم المواطنين 20 ألف جنيه

إصابة بطل كمال الأجسام بيج رامى بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

فاينانشيال تايمز: بؤر عودة كورونا تقوض ثقة العلماء في «مناعة القطيع»

النشرة المرورية اليوم.. سيولة في شوارع القاهرة والجيزة

اليابان تحذر من أمطار غزيرة ورياح مع اقتراب إعصار «تشان هوم»

قتل 1500 خنزير في كوريا الجنوبية

أيام زمان

قصة حياة الفنانة هياتم.. رقصت أمام حليم ورفضت عرض الزواج من حاكم عربى

نجاح الموجى.. معلومات لا تعرفها عن الكوميديان «المظلوم»

كيف «زحلق» أنور وجدي والد ليلى فوزي من موقع التصوير ليقبّلها؟

«لم تخف أو تبكِ».. كيف وصفت جيهان السادات لحظات الرئيس الأخيرة؟

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما لا نضع الجرس فى رقبة القط
د. محمد عفيفي
التعليم أولًا
جمال طه
حرب الغاز والصراع على «ناجورنو كراباخ»
ماجد حبته
هزم كورونا.. وهزمته طالبان
المزيد

الثقافة

لا أريد الدفاع عن نفسى.. توفيق الحكيم يرد على اتهامه بالبخل

«ضي» يعلن نتائج الفرز الأول لأعمال مسابقة «ما بعد كورونا»

«النساء في زمن كورونا» ورشة للكاتبة سحر الموجي غدا

«الأنثروبولوجيا البصرية: كيف نفهم المدينة؟» ورشة لفرح حلابة غدا