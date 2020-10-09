نائب محافظ سوهاج يشارك فى ماراثون للدراجات

شارك الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، فى الماراثون الرياضى القومي للدراجات، بمشاركة 250 الشباب والفتيات وكبار السن من جميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة، بحضور الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، في إطار الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر، وتنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية " رياضتك ـ مناعتك ـ دراجتك.. صحتك"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.وقد أطلق وزير الشباب والرياضة شارة بدء الماراثون عبر"الفيديو كونفرانس"، والذي بدأ من أمام جامعة سوهاج، مرورًا بالكورنيش الشرقي، ثم كوبري سوهاج العلوي الجديد على النيل، مرورًا بالمدينة الطبية والكورنيش الغربي حتى استاد سوهاج الرياضي، وفي نهاية الماراثون سلم نائب المحافظ الجوائز للفائزين من الشباب والفتيات وكبار السن.