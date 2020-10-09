الأنبا باخوم يعلن عن لقاء هيئة التدريس بكلية سان فنسان

أعلن الأنبا باخوم، المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية والنائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، عن اجتماع هيئة التدريس من أساتذة وإداريي كلية سان فنسان لراهبات المحبة في الحلمية الجديدة بمحافظة القاهرة في لقاء تربوي.وقال المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية في بيانه، اليوم، إن موضوع اللقاء الأول أطلق تحت عنوان المدرسة كمؤسسة تربوية، وتلا هذا اللقاء عمل ورش للحاضرين تم من خلالها العمل بأسئلة عصف ذهني وتدريبات متعددة لهيئة التدريس.