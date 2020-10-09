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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن توجه بدعم شاب مصاب بضمور فى الكلى

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:23 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي بفحص المنشور الذي تم تداوله علي صفحات التواصل الاجتماعي بشأن الشاب سامح.م، مصاب بضمور ويحتاج لزراعة كلي ويجرى ثلاث جلسات غسيل أسبوعيا تبلغ تكلفة المرة الواحدة ٣٢٥ جنيها.

وتوجه فريق التدخل السريع إلى عنوان الشاب وتبين أنه يدعي «سامح.م.ع»، ٢٩ عاما، نقاش ولديه طفلان، مصاب بضمور في الكليتين ويجرى جلسات غسيل علي نفقته، وهو الآن لا يعمل ويعيش مع والده الذي يتقاضي معاشا، بالاضافة إلى إصابة والدته بالسرطان.

وتم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لاستخراج قرار علاج علي نفقة الدولة للشاب، كما تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة لتقديم مساعدات عينية ونقدية للأسرة، وإجراء بحث اجتماعي شامل لأسرة الشاب لإمكانية استحقاق الأم والشاب بالدعم النقدي المشروط كرامة.

كما تم التنسيق من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة مع إحدى الجمعيات الخيرية لإجراء جلسات الغسيل الكلوي مجانًا إلي أن يتم استصدار قرار العلاج علي نفقة الدولة.

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