اشتباكات بين المتظاهرين وإطلاق رصاص وسط العاصمة القرغيزية

أفادت وسائل إعلام قرغيزية بسماع دوي إطلاق الرصاص في الميدان المركزي وسط العاصمة القرغيزية بيشكيك، على خلفية اندلاع اشتباكات بين مجموعتين من المتظاهرين، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم".وكان رئيس قرغيزستان، سورونباي جينبيكوف، قد أمر قبل قليل بفرض حالة الطوارئ في العاصمة بيشكيك اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة.وتم نشر قوات للجيش في المدينة لمنع الاضطرابات الأمنية، وذلك بعد وقت قليل من توقيعه مرسومًا بإقالة رئيس لجنة الدولة للأمن القومي في البلاد، وقبلها مرسومًا بشأن إقالة الحكومة.وتشهد قرغيزستان احتجاجات، منذ مساء الاثنين الماضي، ضد نتائج الانتخابات البرلمانية، وقد تمكن المحتجون من اقتحام مبنى البيت الأبيض في العاصمة بيشكيك، حيث يوجد مقر البرلمان وإدارة الرئيس.