فايق عزب ينتظر إجراء جراحة في النخاع الشوكي

تعرض الفنان فايق عزب لأزمة صحية دخل على إثرها أحد المستشفيات لتلقي العلاج، ويستعد لإجراء عملية تسليك انسداد في النخاع الشوكي.وقال مصدر داخل نقابة المهن التمثيلية، لـ"الدستور"، إن الحالة الصحية للفنان أصبحت أفضل كثيرًا وصحته تحسنت، وخرج من غرفة العناية المركزة.وكشف المصدر عن أن "عزب" سيخضع لعملية تسليك النخاع خلال الفترة المقبلة، لكنه يخضع الآن للعلاج الطبيعي.كانت قد كشفت نادية عزب، زوجة الفنان، عن تفاصيل الحادث الذي تعرض له، قائلة إنّها فوجئت به ملقى على الأرض بين درفتي باب الشارع ورأسه معلق بينهما، ما أثّر بدوره على فقرات الظهر.