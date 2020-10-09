أوكا يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة بـ«اتدلع 1991»

استطاع مطرب المهرجانات "أوكا" أن يحقق نجاحا كبيرا فور طرح كليب "1991 اتدلع" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، حيث، ففي خلال ساعات من طرحه احتل المركز الثاني في قائمة الأكثر مشاهدة، محققا ما يقرب من 100 ألف مشاهدة.الأغنية تم تصويرها في منطقة أكتوبر، واستغرق تصويرها يوما كاملا، وتم اعتماد إظهار حالة التسعينيات، وسميت بهذا الاسم لأنه موعد ميلاد مطربها أوكا ليتحدث عن شباب جيله.أغنية "اتدلع 1991" كلمات وتوزيع أوكا ألحان بينو، وتدور فكرة الأغنية في إطار عام 1991، تحت إشراف المطربة مي كساب، مدير تصوير فيدريكو كورنو، والكليب من إخراج يحيى علاء، وتم طرحه مساء أمس عبر قناته الرسمية على يوتيوب.