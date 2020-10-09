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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مشاجرة تبدأ بالتراشق بالحجارة وتنتهى بالصلح فى النيابة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:48 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن نشوب مشاجرة في سمالوط.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية خبرا زعمت خلاله حدوث مشاجرة بإحدى قرى مركز سمالوط غرب بمحافظة المنيا، واضطلاع أحد أطراف المشاجرة بالتجمهر أمام منزل الطرف الآخر وقذفها بالحجارة وإتلاف بعض نوافذها بتحريض من آخرين.

وتبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بإحدى قرى مركز سمالوط غرب بالمنيا بين طرفين 8 أشخاص، بسبب خلافات الجيرة على إثر لهو الأطفال تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب بالأيدي والتراشق بالحجارة.

ونتج عنه حدوث إصابات بالطرفين كدمات وإصابات سطحية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم جميعًا، وبالعرض على النيابة أبدى الطرفان رغبتهما في التصالح حفاظًا على أواصر الجيرة، وتم أخذ التعهد اللازم على الطرفين بعدم تعرض كلٍ منهما للآخر وتم صرفهما.

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