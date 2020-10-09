«السلع التموينية» تفحص مظاريف ممارسة توريد الأرز المحلى الإثنين

تبدأ الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، يوم الإثنين المقبل، في استقبال شركات مضارب الأرز التابعة للقطاع الخاص، للتقدم في ممارسة توريد الأرز المحلي وفحص المظاريف الفنية حتى يوم الخميس المقبل.وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين أن الحد الأدنى التوريد للشركات هو 9 آلاف طن شهريا، خلال الفترة التي تبدأ في شهر يناير المقبل وحتى نهاية شهر أغسطس المقبل، تزامنا مع حلول موسم الأرز الجديد لتوفير احتياجات البطاقات التموينية بسعر 8 جنيهات على البطاقات ونسبة كسر لا تزيد على 5%.وأكدت الهيئة أن التوريد للأرز المحلي سيتم من خلال شركات ومضارب الأرز بالقطاع العام، جنبا إلى جنب مع مضارب القطاع الخاص.