أزمة بهاء سلطان ونصر محروس تصل لمحطتها الأخيرة

أيام قليلة ويعود النجم بهاء سلطان لعالم الغناء بعدما يتحرر من أزمته مع المنتج نصر محروس، بعد حكم قضائى يلزمه يتسجيل أربع أغنيات لنصر محروس وبعدها يصبح حرًا.وتواصلت "الدستور" مع مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية، لمعرفة آخر تطورات الأزمة، فقال المصدر، إن بهاء سلطان سيصبح حرًا بداية من 30 أكتوبر الجاري، وسيسقط من عليه أي تعاقد مع نصر محروس الذي أصبح الآن تحت قرار قضائي يلزمه بتسجيل أغنيات بهاء التي قام بتسجيلها بالفعل وتم طرحها على إحدى شركات الاتصالات.وتابع: في حالة عدم تسجيل نصر محروس لأغاني سلطان، سيكون الأخير حرًا بشكل رسمي حتى إذا لم يسجل الأغاني مرة أخرى، ويكون له الحق في التعاقد مع أي شركة إنتاج أخرى.جدير بالذكر أن الأغاني الأربعة التي سجلها بهاء هي "سيجارة، أنا الغلطان، دا حب ولاّ، ليالي طويلة".