«تعليم القاهرة» تكشف حقيقة الغاء إجازة يوم السبت بالمدارس

علقت منيرة أسامة، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على الغاء إجازة يوم السبت، قائلة: سيتم استبدال إجازة السبت بيوم آخر من الأسبوع.وطالبت المعلمين المتضررين من الغاء إجازة السبت، بالرجوع لمدير الإدارة ومدير عام التعليم العام والتجريبيات، وتابعت: سيتم نشر الرد علي موقع المديرية بفيس بوك.كان اشتكي عدد من المعلمين، علي جروب "ادعم طارق شوقي"، بتطبيق الواتس اب، انه بعد قرار الوزير، سيكون الأمر بيد المديرين، فمعظمهم الغى إجازة يوم السبت.واشتكت المعلمات اللاتى لهن اطفال، من القرار، خاصة أن جميع الحصانات لا تفتح أبوابها يوم السبت.