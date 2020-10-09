1075 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 1075 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلى 104 آلاف و4 حالات.وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في الإمارات جراء الإصابة بالفيروس إلى 442 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 1424 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 94 ألفا و903 حالات.