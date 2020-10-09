تعليمات بمنح الفرصة لجمعيات الإنشاء الملتزمة وسحب الأعمال من المتعثرة
الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:21 م
علا العلافطباعة
قال هشام يسري الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إننا خاطبنا وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، بعد أن علمنا بصدور تعليمات بعدم إسناد أي مشاريع لجمعيات الإنشاء والتعمير، لأن بعضها تولت تنفيذ مشاريع في قطاع التشييد بالمحافظات لكنها تعثرت لأكثر من 5 سنوات.
وأوضح يسري في تصريحات لـ«الدستور»: تحدثنا مع الوزير بحيث يتم الفصل في المعاملة بين الجمعيات المتعثرة وغيرها التي قدمت مشاريعها بشكل لائق وعلى أعلى مستوى، وحصلنا بالفعل على موافقته لجمعيات الإنشاء والتعمير التابعة للاتحاد الإنتاجي التعاوني.
وأضاف «الأمين العام» أن بعض الجمعيات تقاعست وقدمت صورة سيئة فيما يتعلق بإنهاء المشروعات التي تتولى تنفيذها.
وقال إنه تم عقد اجتماع موسع مع رؤساء هذه الجمعيات، قالوا إن بعض المقاولين أساءوا إلينا، والحقيقة أن هذه الجمعيات تسهم في تشغيل عمالة كثيرة، فوجهنا خطابًا إلى وزير الإسكان، وطلبنا منه عدم صدور قرار بمنع جميع الجمعيات، لأن هذه الجمعيات بمثابة حاضنة لمجموعة شركات صغيرة لا تملك إمكانية استخراج خطابات الضمان، وبالتالي تتولى الجمعية عنها هذا الأمر.
وأضاف الأمين العام لاتحاد المقاولين أن وزير الإسكان استجاب لطلب الاتحاد، وتم سحب الشغل من الجمعيات المتأخرة، وبدأت باقي الجمعيات العمل.
وأشار يسري إلى أن لدى الاتحاد لجنة لتجميع الشكاوى، وتتواصل مع الجهات الإدارية لتقليل الضرر، وتم الاتفاق مع جهات الإسناد على أن الشركة المتقاعسة فقط هي التي يُسحب منها الشغل.
وأوضح يسري في تصريحات لـ«الدستور»: تحدثنا مع الوزير بحيث يتم الفصل في المعاملة بين الجمعيات المتعثرة وغيرها التي قدمت مشاريعها بشكل لائق وعلى أعلى مستوى، وحصلنا بالفعل على موافقته لجمعيات الإنشاء والتعمير التابعة للاتحاد الإنتاجي التعاوني.
وأضاف «الأمين العام» أن بعض الجمعيات تقاعست وقدمت صورة سيئة فيما يتعلق بإنهاء المشروعات التي تتولى تنفيذها.
وقال إنه تم عقد اجتماع موسع مع رؤساء هذه الجمعيات، قالوا إن بعض المقاولين أساءوا إلينا، والحقيقة أن هذه الجمعيات تسهم في تشغيل عمالة كثيرة، فوجهنا خطابًا إلى وزير الإسكان، وطلبنا منه عدم صدور قرار بمنع جميع الجمعيات، لأن هذه الجمعيات بمثابة حاضنة لمجموعة شركات صغيرة لا تملك إمكانية استخراج خطابات الضمان، وبالتالي تتولى الجمعية عنها هذا الأمر.
وأضاف الأمين العام لاتحاد المقاولين أن وزير الإسكان استجاب لطلب الاتحاد، وتم سحب الشغل من الجمعيات المتأخرة، وبدأت باقي الجمعيات العمل.
وأشار يسري إلى أن لدى الاتحاد لجنة لتجميع الشكاوى، وتتواصل مع الجهات الإدارية لتقليل الضرر، وتم الاتفاق مع جهات الإسناد على أن الشركة المتقاعسة فقط هي التي يُسحب منها الشغل.