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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعليمات بمنح الفرصة لجمعيات الإنشاء الملتزمة وسحب الأعمال من المتعثرة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:21 م
هشام يسري
هشام يسري
علا العلاف
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قال هشام يسري الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إننا خاطبنا وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، بعد أن علمنا بصدور تعليمات بعدم إسناد أي مشاريع لجمعيات الإنشاء والتعمير، لأن بعضها تولت تنفيذ مشاريع في قطاع التشييد بالمحافظات لكنها تعثرت لأكثر من 5 سنوات.

وأوضح يسري في تصريحات لـ«الدستور»: تحدثنا مع الوزير بحيث يتم الفصل في المعاملة بين الجمعيات المتعثرة وغيرها التي قدمت مشاريعها بشكل لائق وعلى أعلى مستوى، وحصلنا بالفعل على موافقته لجمعيات الإنشاء والتعمير التابعة للاتحاد الإنتاجي التعاوني.

وأضاف «الأمين العام» أن بعض الجمعيات تقاعست وقدمت صورة سيئة فيما يتعلق بإنهاء المشروعات التي تتولى تنفيذها.

وقال إنه تم عقد اجتماع موسع مع رؤساء هذه الجمعيات، قالوا إن بعض المقاولين أساءوا إلينا، والحقيقة أن هذه الجمعيات تسهم في تشغيل عمالة كثيرة، فوجهنا خطابًا إلى وزير الإسكان، وطلبنا منه عدم صدور قرار بمنع جميع الجمعيات، لأن هذه الجمعيات بمثابة حاضنة لمجموعة شركات صغيرة لا تملك إمكانية استخراج خطابات الضمان، وبالتالي تتولى الجمعية عنها هذا الأمر.

وأضاف الأمين العام لاتحاد المقاولين أن وزير الإسكان استجاب لطلب الاتحاد، وتم سحب الشغل من الجمعيات المتأخرة، وبدأت باقي الجمعيات العمل.

وأشار يسري إلى أن لدى الاتحاد لجنة لتجميع الشكاوى، وتتواصل مع الجهات الإدارية لتقليل الضرر، وتم الاتفاق مع جهات الإسناد على أن الشركة المتقاعسة فقط هي التي يُسحب منها الشغل.

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