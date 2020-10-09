الأموال العامة تضبط 10 قضايا ب12 مليون جنيه

شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، حملات موسعة لضبط كافة أشكال الخروج على القانون على مستوى الجمهورية.وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 10 قضايا «اتجار فى النقد الأجنبى، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف موال، تزوير مستندات، نصب سفريات، نصب واحتيال على المواطنين» مُتهم فيها 13 شخصًا.وضبط فيها 12307 دولار أمريكي، 8500 ريال سعودي، كما ضبط نقدًا ومستنديًا حوالى 12 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.