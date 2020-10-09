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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع شاب وإصابة آخر يحول حفل زفاف إلى سرادق عزاء بالقليوبية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:46 م
عزاء بالقليوبية
عزاء بالقليوبية
كتب صلاح حسنى
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تحول حفل عرس في شبين القناطر إلى صراخ وعويل إثر انقلاب دراجة نارية يقودها شاب وبرفقته آخر؛ فلقى الأول مصرعه وأصيب الثاني، وتم نقلهما إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز شبين القناطر يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول "ب. ا. ع " 20 سنة، جثة هامدة وإصابة شخص آخر.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، وتبين من التحريات أن المتوفى والمصاب كانا يستقلان دراجة نارية قيادة الأول في حفل عرس، وأثناء "الزفة" انقلبت الدراجة النارية بسبب السرعة على الطريق؛ فلقي الأول مصرعه وأصيب الثاني، وانقلب الفرح إلى مأتم.

وتم نقلهما إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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