وزير الأوقاف: تحديات الإرهاب الذي تواجهه الدولة لا يقل عن تحدي أكتوبر

قال الشيخ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن افتتاح المساجد في هذا الشهر يذكرنا بانتصار أكتوبر العظيم والتضحية فى سبيل الوطن، لافتًا إلى أن الدولة المصرية أمام تحدٍ كبير لا يقل عن تحدي أكتوبر وهي مواجهة جماعات الإرهاب والفوضى وتزييف للحقائق وبث الأكاذيب والشائعات.جاء ذلك خلال أداء وزير الأوقاف لخطبة الجمعة من مسجد الشهيد الرقيب أول مصطفى أحمد مصطفى بمحور المحمودية بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.وأوضح وزير الأوقاف على أن الدولة المصرية تعمل في جميع المجالات بالتزامن مع افتتاح المساجد كمجال التعليم والإسكان والطب وغيرها، موكدًا أن ما حدث خلال الفترة الماضية من افتتاح العديد من المساجد بالتعاون مع الهيئة الهندسية، هو جهد كبير، وأن إطلاق أسماء الشهداء على المساجد هو حق وواجب فإن الشهيد لقي الله وهو يدافع عن وطنه.وأكد أن الشهيد ينعم بصحبة النبيين والصديقين فإن الشهادة نعمة ومنزلة في الجنة، فالشهيد هو من ضحى بنفسه من أجل الدفاع عن الوطن والنيل من الأعداء والإرهاب.