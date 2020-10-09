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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية الصين يبدأ جولة آسيوية الأحد

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:21 م
وانغ يي
وانغ يي
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يبدأ وانغ يي، عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، بعد غد الأحد، جولة آسيوية تشمل كمبوديا، وماليزيا، ولاوس، وتايلاند، وسنغافورة تستغرق 5 أيام.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" في تصريح، اليوم الجمعة، إن جولة "وانغ" تأتي بناء على دعوات من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكمبودي براك سوخون، ووزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين، ووزير خارجية لاوس سالومكساي كوماسيث، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية التايلاندي دون برامودويناي، كما سيقوم بزيارة عابرة إلى سنغافورة.

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