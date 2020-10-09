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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية للأردن لدعمه فى مكافحة كورونا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:50 م
الإمارات ترسل طائرة
الإمارات ترسل طائرة
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أرسلت دولة الإمارات اليوم الجمعة، طائرة مساعدات ثانية تحتوي على 15 طنًا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى الأردن لدعم جهود 15 ألفًا من العاملين في مجال الرعاية الصحية وتعزيز قدراتهم في الحد من انتشار كورونا.

وقال سفير الإمارات لدى الأردن أحمد على محمد البلوشي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن "إرسال الطائرة الثانية من المستلزمات الطبية العاجلة يأتي تأكيدًا على الدور المهم الذي تقوم به الإمارات في دعم الجهود الوطنية في الدول العربية الشقيقة، وكذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين المبنية على الأخوة والمصالح المشتركة والمصير الواحد ".

وأشار إلى أن هذه الشحنة هي الثانية التي ترسلها الإمارات إلى الأردن، حيث سبق وأن أرسلت طائرة تحتوي على 12.4 طن من الإمدادات والمستلزمات الطبية خلال شهر يونيو الماضي، ساهمت في توفير الدعم للعاملين في القطاع الطبي، معربًا عن أمله في أن تسهم الشحنة الجديدة في توفير المزيد من الحماية للعاملين في الرعاية الصحية، خاصة في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة".

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