النمسا تسجل 1131 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، تسجيل 1131 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وقال بيان لوزارة الصحة، اليوم الجمعة، إن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 53 ألفا و188 حالة، وقد تعافى منها 42 ألفا و39 حالة بينما توفي 842 حالة.وأوضح البيان أن عدد المصابين فى المستشفيات بلغ 508 حالات منها 103 حالات في العناية المركزة، وتم تسجيل أعلى الإصابات في فيينا وبلغ 392 حالة تليها النمسا السفلى مسجلة 223 حالة والنمسا العليا 163 حالة وتيرول 116 حالة بينما جاء أقل الإصابات فى بورجنلاند وعددها 23 حالة.يشار إلى أن وزارة الصحة، صنفت 10 مدن ومقاطعات ضمن أخطر مناطق العدوى بفيروس كورونا، أبرزها مدينة سانت بولتن عاصمة ولاية النمسا السفلى.