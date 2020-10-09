ضبط «ديلر» هارب من 15 سنة سجن بالإسماعيلية

تمكنت مديرية أمن الإسماعيلية، اليوم الجمعة، من ضبط تاجر مخدرات، هارب من حكم قضائي بالسجن لمدة 15 سنة، في إطار حملات ضبط الهاربين من الأحكام القضائية بمختلف أنحاء المحافظة.تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد رشاد الغمراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "ا.ح.م" عاطل، 28 سنة، ومقيم بالعشريني دائرة قسم ثان، وهارب من حكم قضائي بالسجن 15 عامًا في القضية رقم 348 لسنة 2020 لاتجاره في المواد المخدرةتم التحفظ على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.