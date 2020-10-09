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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

بريطانيا: 86% من مصابى كورونا لم تظهر عليهم أعراض المرض

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:44 م
جريدة الدستور
وكالات
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كشفت دراسة بريطانية عن أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد لم تظهر على 86% ممن جاءت اختباراتهم إيجابية.

ونشرت جامعة كلية لندن "University College London"، نتائح الدراسة، حيث لم يظهر أي أعراض مثل السعال والحمى وفقد حاستي التذوق والشم على المصابين يوم إجرائهم اختبار كوفيد-19.

وأجريت الدراسة على 36061 شخصا في بريطانيا، خلال الفترة بين شهري أبريل ويونيو الماضيين.

وقالت الباحثة أيرين بيترسن، المشاركة في الدراسة، إن الأعراض قد ظهرت على بعض من المصابين خلال فترة ما قبل أو بعد إجراء الاختبارات.

وحذرت من أن هؤلاء المصابين من الممكن أن ينشروا عدوى الفيروس بشكل أكبر، نظرا لعدم ظهور تلك الأعراض عليهم ومن ثم عدم الانتباه إلى وجوب حجرهم صحيا.

وأكدت ضرورة إجراء اختبارات متكررة وواسعة النطاق لجميع الأفراد ضرورية للحد من "الانتقال الصامت" للفيروس، بحسب ما نقل موقع "يورو نيوز".

يذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت أول لقاح في العالم للوقاية من وباء "كوفيد-19" وسمته "سبوتنيك - V"، طوره مركز أبحاث غامالي وتم إنتاجه بالاشتراك مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

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