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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط سيدة تروج للدعارة عبر «فيسبوك» بالمنصورة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:33 م
ضبط سيدة
ضبط سيدة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت مباحث الآداب بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من ضبط سيدة؛ لترويجها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب، وجود صفحة بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى تبدى خلالها المُعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم تحديد القائمة على إدارة الصفحة واستهدافها وضبطها بدائرة قسم شرطة أول المنصورة.

وتبين أنها سيدة، وبمواجهتها اعترفت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى، وأنشأت الصفحة لذات الغرض.

وعثر بحوزتها على هاتفى محمول خاصين بها أحدهما يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم.

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