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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الأنثروبولوجيا البصرية: كيف نفهم المدينة؟» ورشة لفرح حلابة غدا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:29 م
لفرح حلابة
لفرح حلابة
إيمان عادل
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ينظم فريق مُريدون ورشة عمل "الأنثروبولوجيا البصرية: كيف نفهم المدينة إثنوغرافيًا؟" مع فرح وائل حلابة، غدا السبت في تمام السادسة مساءً

تشرح الورشة مفهوم الأنثروبولوجيا البصرية والإثنوغرافيا وكيفية توظيف الأدوات المختلفة مثل الاثنوغرافيا البصرية والاثنوغرافيا الذاتية والتاريخ الشفهي والتوثيق البصري في البحث. ستساعد هذه الأدوات المشاركين في تطوير بحث عن علاقة الإنسان بمدينته عبر مناقشة أسئلة مثل: كيف نعرّف أنفسنا من خلال المكان؟ وكيف نفهم التصورات العامة والتعبيرات الشائعة عن المكان الذي نعيش فيه؟ وكيف يغيّر العمل الإثنوغرافي من نظرة للمدينة؟. كما سنتناول مفهوم علاقة الباحثالمصوّر بالمكان الذي يبحثهيصوره.

الورشة نقاشية تفاعلية، محتواها مزيج بين النظري والتطبيق العملي، لذا سيكون فيها بعض المهام المطلوبة من المشاركين لتطوير مواضيع بحثهم، وكي نتمكّن ختامًا من تمثيل نتائج البحث بشكل بصري.

تعقد الورشة باللغة العربية، وسيكون المحتوى مجموعة من النصوص عن مفهوم الإثنوغرافيا البصرية والمدارس والأساليب المتعددة للمشتغلين فيها وعدد من الأفلام والمقاطع التسجيلية الإثنوغرافية.

تقدّم الورشة فرح وائل حلابة، باحثة في الأنثروبولوجيا البصرية، درست ماجستير في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والإثنوغرافيا البصرية في جامعة Kent البريطانية وقدّمت رسالتها عن دراسة أنثروبولوجية تشاركية للطبقة المتوسطة في مصر من خلال مفهوم العتبة (Liminality). وحصلت على شهادة البكالوريوس في تخصص العلوم السياسية وشهادة فرعية في السينما من اسطنبولتركيا.

وتقدّم فرح سلسلة فيديوهات عبر اليوتيوب بعنوان "أنثروبولوجيا بالعربي"، تناقش فيها مفاهيم الأنثروبولوجيا باللغة العربية وبلغة بسيطة قريبة للمشاهد وبشكل تفاعلي. كما عملت مع المصوّر علي زرعي على مشروع "البدو الرحّل في مصر" موقع وثائقي تفاعلي على الإنترنت.

الورشة مجانية، ستُعقد عبر تطبيق زووم (Zoom).

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