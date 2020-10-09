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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ماراثون دراجات احتفالا بنصر أكتوبر في الغربية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:28 م
ماراثون دراجات
ماراثون دراجات
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أطلق أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، إشارة البدء للمهرجان القومي للدراجات بمدينة طنطا للمراحل العمرية المختلفة، وذلك تحت شعار "شباب مصر يهنئ مصر في يوم النصر" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، احتفالا بالذكرى رقم 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيد.

وكان وزير الشباب أعلن عن تخصيص وزارة الشباب والرياضة جوائز رمزية تصل إلى 500 جنية لأول 25 متسابقا على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز التقديرية، تشجيعا لكل المشاركين، ويأتي ماراثون الدراجات الهوائية الذي تنظمه الوزارة ضمن عدد من الفعاليات المستمرة على مدار الشهر والتي تنظمها الوزارة احتفالًا بالذكرى 47 لنصر أكتوبر.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بمشاركة شباب مصر في كل محافظات الجمهورية، احتفالا بنصر أكتوبر المجيد، لافتا إلى أن هذه المشاركة تعبر عن قيمة الولاء والانتماء لهؤلاء تجاه وطننا الحبيب مصر، وموجها التهنئة للقوات المسلحة والقيادة السياسية والشعب المصري، بهذه الذكرى التي ستظل محفورة في وجدان كل مواطن مصري.

واختتم "صبحي" حديثه قائلا أن ملحمة أكتوبر ستبقى شعلة مضيئة شاهدة،على عظمة مصر وقواتها المسلحة التي تقدم كل غالٍ ونفيس من أجل رفعة وطننا العزيز.
ماراثون دراجات احتفالا بنصر أكتوبر في الغربية
ماراثون دراجات احتفالا بنصر أكتوبر في الغربية
ماراثون دراجات احتفالا بنصر أكتوبر في الغربية
ماراثون دراجات احتفالا بنصر أكتوبر في الغربية
ماراثون دراجات احتفالا بنصر أكتوبر في الغربية
ماراثون دراجات احتفالا بنصر أكتوبر في الغربية

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