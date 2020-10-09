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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف فى افتتاح مسجد «المنسى»: قدوة لكل وطنى شريف

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:43 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، مسجد الشهيد العقيد أحمد المنسي، وقال خلال الافتتاح إن الله عز وجل هو الذي أكرم الشهيد الله باصطفائه، وشاء سبحانه أن يخلد اسمه في سجل البطولة والشرف بحروف من نور، مؤكدًا أنه سيظل لأجيال متعاقبة قدوة للشباب ولكل وطني شريف، سائلًا الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله الصبر والسلوان.

ووجه وزير الأوقاف التحية لقواتنا المسلحة الباسلة التي لا تنسى أبناءها الشرفاء فخر الوطنية المصرية ومدرستها السامية، حيث شيدت الهيئة الهندسية هذا المسجد تخليدًا لذكرى الشهيد المنسي، وهو المسجد التاسع الذي تسلمته وزارة الأوقاف المصرية من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بعد تسلمها لـ8 مساجد بمحور المحمودية بالإسكندرية، كلها تحمل وتخلد أسماء شهداء عظام ضحوا بدمائهم وأنفسهم في مواجهة قوى الشر والضلال وجماعات الفوضى والإرهاب، مؤثرين وطنهم على أنفسهم في أعظم مدرسة الوطنية والفداء وهي مدرسة القوات المسلحة المصرية خير أجناد الأرض.

وتابع "جمعة" اليوم نسهم في شيء يسير من رد جميل المنسي ورفاقه ذلكم الجميل الذي يطوق عنق كل وطني شريف والذي ستذكره الأجيال المتعاقبة بكل عزة وفخار، مؤكدًا أن الوفاء لدماء الشهداء يقتضي منا أن نسير على دربهم درب الوطنية في الحفاظ على وطننا ومواجهة أهل الشر ودعاة الفوضى بكل قوة وحسم، وأن نبذل أقصى ما في طاقتنا ووسعنا لبناء وطننا في جميع المجالات، كل في مجاله وميدانه، فكل من يقف على ثغر من ثغور الوطن فليحرص على ألا يُؤتَى الوطن من قبله.

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