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محافظات

مواصلة أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية تاسا بأسيوط

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:48 م
جريدة الدستور
أسيوط- محمد أبوشادي:
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كلف اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، رؤساء المراكز بضرورة المتابعة المستمرة والدورية لنسب تنفيذ المشروعات الخدمات ومد البنية التحتية بالقرى الأكثر احتياجًا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتذليل كل العقبات للإسراع في توفير حياة كريمة للأهالي وفقًا للمخططات والمشروعات المدرجة لدعم هذه القرى وتعزيز الحماية الاجتماعية وسد الفجوة التنموية في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 

وأكد محافظ أسيوط حرصه على إحداث انطلاقة كبيرة في نسب تنفيذ المشروعات المستهدفة بالمرحلة الأولى، والتي يصل عددها إلى 60 قرية على مستوى المحافظة، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، لافتًا إلى قيامه بجولات ميدانية للقرى لمتابعة معدلات الأداء والعمل على تذليل ومواجهة أى عقبات أو معوقات فيما يخص عملية تنفيذ المشروعات حتى يشعر المواطن في تلك القرى بنتائج تلك المبادرة بصورة سريعة على أرض الواقع. 

وشدد المحافظ على تكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود وتعاون كل الجهات لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين جودة المعيشة والخدمات بها ورفع المستوى المعيشي للأسر الأكثر احتياجًا. 

وفي هذا الإطار تفقد أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، أعمال رفع كفاءة وتطوير وإحلال
وتجديد الوحدة الصحية بقرية "تاسا" والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" طبقًا لتكليفات محافظ أسيوط لمتابعة معدلات الأداء ومراحل العمل ونسب التنفيذ والعمل على تلافي المعوقات وتيسير الإجراءات للانتهاء منها في الوقت المحدد.

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