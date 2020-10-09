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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الأوقاف: الدولة تبني وتواجه إدعاءات «الإرهابية» (فيديو)

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:53 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
هبه عويضه
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قال الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف، إنه تم إفتتاح مسجدين بمحافظة الإسكندرية هما مسجدي الشهيدين العقيد أحمد منسي والذي يعد مثالًا وقدوة للشباب، والشهيد الرقيب أول مصطفى أحمد مصطفى، مشيرًا إلى أن المسجدين تم إنشائهما بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بجانب المساجد التي تم افتتاحها من قبل وهم 7 مساجد من قبل بمحور المحمودية، و4 آخرين بمدينة بشائر الخير.

وأضاف وزير الأوقاف أن الدولة المصرية تبني وتواجه إدعاءات الجماعات الإرهابية والتي كانت تنشر هدم بعض الزوايا، مشيرًا، حيث يتم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر افتتاح أكثر من 350 مسجد بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا على أن الدولة المصرية تبني في جميع المجالات وليس في دور العبادة فقط.


وأوضح" جمعة " أنه خلال افتتاح المسجدين اليوم، يتم أيضًا الاهتمام بالجوانب التنموية والإنسانية حيث يتم توزيع 4 أطنان لحوم أضاحي بمحافظة الإسكندرية، ليصل إجمالي لحوم الأضاحي التي تم توزيعها بالإسكندرية 58 طن حتى الآن.
شاهد الفيديو من هنا
وزير الأوقاف: الدولة تبني وتواجه إدعاءات «الإرهابية» (فيديو)
وزير الأوقاف: الدولة تبني وتواجه إدعاءات «الإرهابية» (فيديو)
وزير الأوقاف: الدولة تبني وتواجه إدعاءات «الإرهابية» (فيديو)
وزير الأوقاف: الدولة تبني وتواجه إدعاءات «الإرهابية» (فيديو)

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