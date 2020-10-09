وزير الأوقاف: الدولة تبني وتواجه إدعاءات «الإرهابية» (فيديو)

وأوضح" جمعة " أنه خلال افتتاح المسجدين اليوم، يتم أيضًا الاهتمام بالجوانب التنموية والإنسانية حيث يتم توزيع 4 أطنان لحوم أضاحي بمحافظة الإسكندرية، ليصل إجمالي لحوم الأضاحي التي تم توزيعها بالإسكندرية 58 طن حتى الآن.



قال الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف، إنه تم إفتتاح مسجدين بمحافظة الإسكندرية هما مسجدي الشهيدين العقيد أحمد منسي والذي يعد مثالًا وقدوة للشباب، والشهيد الرقيب أول مصطفى أحمد مصطفى، مشيرًا إلى أن المسجدين تم إنشائهما بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بجانب المساجد التي تم افتتاحها من قبل وهم 7 مساجد من قبل بمحور المحمودية، و4 آخرين بمدينة بشائر الخير.وأضاف وزير الأوقاف أن الدولة المصرية تبني وتواجه إدعاءات الجماعات الإرهابية والتي كانت تنشر هدم بعض الزوايا، مشيرًا، حيث يتم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر افتتاح أكثر من 350 مسجد بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا على أن الدولة المصرية تبني في جميع المجالات وليس في دور العبادة فقط.