الجامعة الأمريكية تحتفي بحياة هوغو ماركوس

تحتفي الجامعة الأمريكية بحياة وأوقات هوغو ماركوس من خلال ندوة تعقد أونلاين يوم الإثنين الموافق 19 أكتوبر بعنوان" ألماني، يهودي، مسلم.. حياة وأوقات هوغو ماركوس"، يحاضر في هذا الحدث لكاتب مارك ديفيد باير (كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية).تعد حياة هوغو ماركوس حافلة بالأحداث والصراعات والتشويق، فقد كان هوغو ماركوس (1880-1966) رجلًا له العديد من الأسماء والهويات. في اللغة الألمانية واليهودية والمسلمة، يستخدم مارك ديفيد باير حياة ماركوس وعمله لإلقاء ضوء جديد على مجموعة مذهلة من الموضوعات، بما في ذلك التاريخ اليهودي الألماني ومعاداة السامية، والإسلام في أوروبا، والعلاقات بين المسلمين واليهود.مارك ديفيد باير أستاذ التاريخ الدولي في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. وهو مؤلف كتاب تكريم عظمة الإسلام: الاهتداء والفتح في أوروبا العثمانية (2008). The Dönme: المتحولون اليهود، الثوار المسلمون، والأتراك العلمانيون (2010) ؛ والمنقذون السلطان والأتراك المتسامحون: كتابة التاريخ اليهودي العثماني وإنكار الإبادة الجماعية للأرمن (2020).