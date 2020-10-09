أسبوع مكثف لوزيرة التضامن الاجتماعي

نشاط مكثف شهدته وزارة التضامن الاجتماعي خلال الـ7 أيام الماضية، حيث حمل هذا الأسبوع أخبارًا سارة للأسر الأولى بالرعاية استعدادًا للعام الدراسي 2020-2021، أعلنتها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي استعداداتها لموسم الشتاء ومواجهة السيول، إلى جانب توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تحقيق الرعاية والحماية الكاملة للأسر الأولى بالرعاية، حيث تم تقديم ما يلي:- 100 ألف شنطة مدرسية مجانًا للطلاب.- 2000 لاب توب للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية.- 2000 سماعة لذوي الإعاقة السمعية.- تقديم 6309 منح دراسية جامعية للمتفوقين من أبناء تكافل وكرامة، من المتفوقين علميا ضمن المسجلين في برنامج تكافل وكرامة، حيث سيتم توفير 6204 منح دراسية للطلاب من أبناء أسر تكافل، و105 للطلاب من أسر كرامة، وذلك دعما من الوزارة للطلاب المتفوقين وحافزا لهم لمواصلة تفوقهم الدراسي خلال مرحلة التعليم الجامعي.- يتم توفير فرص عمل للقادرين من مستفيدي الدعم النقدي.- الدعم النقدى لن يتوقف وسيستمر للفئات غير القادرة على العمل.. وتوفير فرص إنتاجية للأسر الشابة.زيادة الدعم لبرنامج المساعدات كرامة 100 جنيه خلال شهر أكتوبر لنحو 409 آلاف مواطن لمن يزيد عمرهم على 65 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل لـ41 مليون جنيه.- زيادة الدعم خلال الشهر الحالي فقط، ليزيد إلى 550 جنيها بدلا من 450 جنيهًا، ويحصل على هذه الزيادة من يحصل على دعم كرامة ومعاش الضمان الاجتماعي، مشددة على أنّ الزيادة سيتم إضافتها يوم 15 أكتوبر الحالي.توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ70 عاما مجانا- جرى الاتفاق مع المهندس كامل الوزير وزير النقل، على توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ70 عاما مجانا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، كما سيتم تقديم تخفيض بقيمة 50% لمن فوق 60 عاما.- رفع حالة الطوارئ لمواجهة السيول.- تخصيص 15 مليون جنيه لشراء مهمات إغاثة إضافية.- التنسيق مع قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء.- توقيع بروتوكول التعاون بين بنك ناصر ومؤسسة السويدي، لتوفير منح وتمويلات ميسرة لطلبة الأكاديمية لتمويل المصروفات التعليمية للطلبة الملتحقين بأكاديمية السويدي الفنية بعائد 6.5%، على أن يقوم العميل (ولى أمر الطالب) بتسديد هذا القرض خلال فترة الدراسة.- ترشيح المتفوقين منهم للحصول على منح من البنك للتعليم بأكاديمية السويدى الفنية.- بنك ناصر يقدم تمويلا للمصروفات الدراسية لعدد 350 طالبا من موارد البنك بمحفظة إجمالية 52 مليونا و500 ألف جنيه لتمويل المصروفات الدراسية للطلبة الملتحقين بالبرنامج بعائد 6.5% ودون مصاريف إدارية.بوليصة تأمين على الحياة للطلبة وربط وديعة باسم الطالب بقيمة الدفعات المؤجلة- تصل فترة سداد التمويل إلى 3 سنوات، ويصل متوسط قيمة القرض 30 ألف جنيه بحسب تكلفة تعليم المرشحين بواقع 10،000 جنيه سنويا لمدة ثلاث سنوات، ويتم احتساب القسط الشهري للعميل ابتداء من الشهر التالي لتسجيل القرض بالبنك.- تم إعطاء منح بوليصة تأمين على الحياة للطلبة وربط وديعة باسم الطالب بقيمة الدفعات المؤجلة ويستحق عنها العوائد التراكمية في نهاية مدة التعليم بالأكاديمية.-كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تزويد مديريات التضامن بكافة محافظات الجمهورية بما يلزمها من مهمات الإغاثة وضخ مبالغ مالية بالحساب الفرعي للإغاثة بالمديريات، وذلك لصرف المساعدات اللازمة إذا لزم الأمر.- التنسيق مع قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء وأهمية التواجد المستمر للجان الإغاثة بالمديريات والإدارات الاجتماعية لمواجهة أي حوادث طارئة.- تم التنسيق بين الأجهزة الحكومية منها وزارة الداخلية ووزارة الصحة (الأمانة العامة للصحة النفسية)، وذلك من خلال فريق التدخل السريع الطبي بالمنظومة لتسهيل إيداع الاطفال والكبار بلا مأوى لتلقي كافة أوجه الرعاية الطبية تمهيدا لإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية بعد تماثلهم للشفاء.