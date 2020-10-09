وزيرة التضامن: بدء توصيل المعاشات للمنازل

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّه تم البدء فى توصيل المعاشات للمنازل لمن أراد الحصول على هذه الميزة من أصحاب المعاشات فى سن 80 عامًا، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موضحة أنّه تم الاتفاق مع إحدى شركات التوصيل لتحديد الراغبين فى توصيل معاشاتهم إلى منازلهم، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف أيضًا من هم فى 75 و70 سنة خلال الفترة القادمة، فى إطار الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية.وأضافت فى تصريحات، أن الهدف من إطلاق هذه الميزة هو تنويع قنوات الصرف وفقًا لرغبة كل الشرائح ومنها الصرف من بنك ناصر أو البريد أو ماكينات الصرف الآلية أو من خلال الهيئة القومية للتأمينات.كما أكدت وزيرة التضامن أن الوزارة ستتحمل الإعفاء الكامل لكبار السن فى كل وسائل النقل من مترو، وأتوبيسات، وسكة حديد، بالتنسيق مع وزارة النقل من خلال بطاقة الرقم القومي.